Дорожные проекты Кузбасса одобрили на федеральном уровне

В Таштаголе обсуждали важную тему, возведение и ремонт магистралей. Впервые за последние годы прошло масштабное совещание федерального управления автомобильных дорог. Что ждёт Кузбасс, какие трассы приведут в порядок, расскажет Юлия Макулова.

Сейчас в это сложно поверить, но 20 лет назад в Горной Шории не было автомобильных дорог. И люди, и грузы доставлялись железнодорожным транспортом. Сейчас здесь целая сеть магистралей. Многие из них соответствуют самым современным требованиям. Например, эта трасса в объезд поселка Каз.

Сейчас дорога заслуживает похвалы не только туристов, едущих со всей страны в Шерегеш, но и специалистов. Ведь на совещание по развитию дорог все участники ехали именно по этой трассе. В частности, заместитель руководителя федерального дорожного агентства Дмитрий Прончатов отметил, что в Кузбассе был 25 лет назад. Сейчас на лицо улучшения как в дорожной сети, но и в целом в развитии региона.

Дмитрий Прончатов, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства: «Кемеровская область у нас на хорошем счету, можем сразу сказать. В прошлом году освоение было 100% всех выделенных средств. Содержание и само качество по сравнению с другими регионами, и особенно учитывая климатические условия, местность, гиодезию, готовы еще раз похвалить и сказать спасибо дорожникам местным».

Дмитрий Тулеев, начальник управления автомобильных дорог «Сибирь»: «Действительно, заслуживают похвалы эти дороги, с надлежащим качеством, я считаю. Некоторые федеральные дороги, не будем называть регионы, похуже качество, чем здесь».

Такого масштабного совещания по дорогам в Кузбассе не было давно. Сегодня подвели итоги работы дорожного управления за прошлый год и наметили задачи по строительству и ремонту магистралей на 2017-й. Самое главное, все дорожные проекты Кузбасса поддержали. Среди них Тулеевский автобан, соединяющий Кемерово и Новокузнецк, трасса вокруг Мариинска. Также решается вопрос по строительству объездной дороги Кемерова.

Анаталий Лазарев, заместитель губернатора Кемеровской области: «Важное очень совещание, нам предлагаются новые механизмы, новые модели и, воспользуюсь таким случаем, обещана поддержка методологическая в реализации, в рассмотрении не просто просим деньги – дайте, мы построим, а частно-государственное партнерство, еще какие-то механизмы».

Сейчас в Кузбассе ставят задачу не только приумножить количество магистралей, но и остаться в числе регионов, где самые качественные и безопасные дороги, а значит, и масштабная работа по ремонту и обслуживанию трасс, будет продолжена.



