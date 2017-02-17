В Кузбассе усилят борьбу с преступлениями в сфере медицинских услуг

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Сотрудники следственного управление следственного комитета по Кемеровской области занимают одно из лидирующих мест в России по количеству оконченных уголовных дел. Это стало известно на коллегии с участием руководителей правоохранительных ведомств Кузбасса. Следователи работали вместе с сотрудниками разных силовых ведомств на раскрытии самых разных преступлений, в том числе которые вызвали большой общественный резонанс. Принимали жёсткие меры в отношении работодателей которые не платят своим сотрудникам. Особое внимание несовершеннолетним. Положительный опыт Кузбасса по обеспечению защиты детей распространен по всей территории России. В завершении коллегии лучшим сотрудникам вручили ведомственные награды.



