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Кемеровчане жалуются на равнодушие УК после пожара в подъезде

17 Фев. 2017, 14:39
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Два месяца назад в подъезде высотки на улице Терешковой 18 А, произошёл пожар, но ремонт до сих пор не сделан. Когда сотрудники коммунальной службы планируют приступить к работам, выясняла Надежда Силина.

 

Семью Марии Брусенцевой не успели спасти пожарные. Они проснулись, когда пожар потушили, а в подъезде ещё  было сильное задымление. А могли уснуть навечно. По счастливой случайности  в тот день решили ночевать вместе с 2-летним ребенком  в самой дальней  комнате. Пожар произошел ранним утром, но почему–то не сработала  пожарная сигнализация. 
Жильцы искренен благодарят, что электропроводку протянули быстро. И все , на этом работы в подъезде встали.  Управляющая  компания  «Жилстройсервис ФПК» , директор Владимир Козьмин, не дают ответ на главный вопрос- когда  будет сделан ремонт и станет безопасно?  

Мария Брусенцева: «Мне не понятно, почему они не отвечают на наши вопросы, люди 2 месяца живут , а не знают что будет , когда починят это все , починят ли за чей счет за наш, вообще что будет. К нам стучались собирать подписи на управляющую компанию в прокуратуру, это да, а в остальном нет». 

В подъезде до сих пор пахнет гарью, висят еле закрепленные провода. 

Елена Коренько: «Самое интересное у нас до сих пор перепады напряжения  вот эта лампочка , взрывалась уже два раза с нового года 00-59 Просто чтобы  нам сказали – живите дальше, что все безопасно, что там вот  сделали нормально, проводка.  Датчики у нас не работают. Управляющая компания у нас молчит».      

Главный инженер УК по телефону: «Да я не могу вам ничего ответить, как я могу ответить на вопрос как вы себе это представляете, хотя бы сроки назвать - я ничего не могу ответить, понимаете или нет? 

Мы конечно понимаем, как и хозяева квартир , что отвечать на неудобные вопросы не хочется. Но уже выписано предписание  областной  Госжилинспекцией сделать ремонт незамедлительно.
    


Тэги: Кемерово, бездействие УК, пожар
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