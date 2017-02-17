Кемеровчане жалуются на равнодушие УК после пожара в подъезде

Два месяца назад в подъезде высотки на улице Терешковой 18 А, произошёл пожар, но ремонт до сих пор не сделан. Когда сотрудники коммунальной службы планируют приступить к работам, выясняла Надежда Силина.

Семью Марии Брусенцевой не успели спасти пожарные. Они проснулись, когда пожар потушили, а в подъезде ещё было сильное задымление. А могли уснуть навечно. По счастливой случайности в тот день решили ночевать вместе с 2-летним ребенком в самой дальней комнате. Пожар произошел ранним утром, но почему–то не сработала пожарная сигнализация.

Жильцы искренен благодарят, что электропроводку протянули быстро. И все , на этом работы в подъезде встали. Управляющая компания «Жилстройсервис ФПК» , директор Владимир Козьмин, не дают ответ на главный вопрос- когда будет сделан ремонт и станет безопасно?

Мария Брусенцева: «Мне не понятно, почему они не отвечают на наши вопросы, люди 2 месяца живут , а не знают что будет , когда починят это все , починят ли за чей счет за наш, вообще что будет. К нам стучались собирать подписи на управляющую компанию в прокуратуру, это да, а в остальном нет».

В подъезде до сих пор пахнет гарью, висят еле закрепленные провода.

Елена Коренько: «Самое интересное у нас до сих пор перепады напряжения вот эта лампочка , взрывалась уже два раза с нового года 00-59 Просто чтобы нам сказали – живите дальше, что все безопасно, что там вот сделали нормально, проводка. Датчики у нас не работают. Управляющая компания у нас молчит».

Главный инженер УК по телефону: «Да я не могу вам ничего ответить, как я могу ответить на вопрос как вы себе это представляете, хотя бы сроки назвать - я ничего не могу ответить, понимаете или нет?

Мы конечно понимаем, как и хозяева квартир , что отвечать на неудобные вопросы не хочется. Но уже выписано предписание областной Госжилинспекцией сделать ремонт незамедлительно.

