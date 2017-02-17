Кемеровчанам предлагают пальто с 90% скидкой

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Единственный в Кузбассе крупнейший магазин одежды и аксессуаров из Европы, секонд-хенд «Мегахенд» за 4 месяца работы в областном центре стал мега популярным. Здесь найдется много фирменной одежды и изделий ручной работы. Постоянные клиенты уже привыкли, что каждый две недели в субботу ассортимент обновляется на 100%. С третьего дня продаж – начинается грандиозный ценопад. Скидка сначала 10%, потом 20% и на 14-ый день продаж достигает 90 %. И снова - по кругу. Например, пальто за 1500 рублей в день 90% скидки стоит всего 150 РУБЛЕЙ, шейный платок и вовсе 15-20 рублей. К предстоящим праздникам «Мегахенд» приготовил приятный сюрприз.

Юлия Петрова, продавец: «В честь праздника 23 февраля и 8 марта мы дарим дополнительную скидку 5% к скидке дня. Приглашаем за вас за покупками!»

На площади в 1400 квадратных метров одежда для мужчин, женщин и детей европейского качества по приемлемым ценам. «Мегахенд» открыт ежедневно с 10 до 20 часов в Третьем Променаде на Ленина 59-а. В дни 90 % скидки - с 10 до 16. Успевайте



