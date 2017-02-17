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Горожане в центре Кемерова фотографировались с зеброй

17 Фев. 2017, 16:35
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В пятницу, 17 февраля на площади Советов городская ГИБДД провела акцию, напоминающую о  том, что дорогу нужно переходить только в предназначенных для этого местах. Символом стала ростовая кукла зебры, с которой с удовольствием фотографировались горожане. Кроме того, людям раздали специальные памятки, а на экранах транслировали ролики, рассказывающих о правилах поведения на дороге.    

- С начала года в авариях на пешеходных переходах пострадали 28 человек. Люди забывают, что пешеходный переход – это ещё не гарантия безопасного движения. Переходить дорогу нужно только тогда, как вы убедились, что водитель остановился и вас пропускает, - отметили в ведомстве.

Фото: ГИБДД Кемерова


Тэги: Кузбасс, зебра, ГИБДД
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