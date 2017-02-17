В Кузбассе обсудили модернизацию доставки угля

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Кузбасский уголь должен доходить до потребителя, причём полностью и в кратчайшие сроки. Выполнению этих задач было посвящено масштабное совещание в областной администрации, куда пригласили представителей всех структур, которые занимаются продажей и доставкой «чёрного золота». Добыча растёт из года в год. В 2015м она составила 215 млн тонн, в прошлом – 227 с половиной, в этом планируется выдать на гора 230. В тоже время на складах остаётся всё больше и больше. Почти 14 млн тонн – годовая добыча средней угольной компании. Количество полувагонов растает, уже более 8 тысяч в сутки, но этого не хватает. Положение должны изменить совместные инвестиции угольщиков и железнодорожников. В 2017-м планируется вложить 6 млрд 700 млн в модернизацию путевого хозяйства и снизить простои.



