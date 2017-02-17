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В Кузбассе обсудили модернизацию доставки угля

17 Фев. 2017, 17:23
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Кузбасский уголь должен доходить до потребителя, причём полностью и в кратчайшие сроки. Выполнению этих задач было посвящено масштабное совещание в областной администрации, куда пригласили представителей всех структур, которые занимаются продажей и доставкой «чёрного золота». Добыча растёт из года в год. В 2015м она составила 215 млн тонн, в прошлом – 227 с половиной, в этом планируется выдать на гора 230. В тоже время  на складах остаётся всё больше и больше. Почти 14 млн тонн –  годовая добыча средней угольной компании. Количество полувагонов растает, уже более 8 тысяч в сутки, но этого не хватает. Положение должны изменить совместные инвестиции угольщиков и железнодорожников. В 2017-м  планируется вложить 6 млрд 700 млн в модернизацию путевого хозяйства и снизить простои. 


Тэги: Кузбасс, уголь, инвестиции
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