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МЧС Кузбасса предупреждает о сильных метелях

20 Фев. 2017, 12:05

В понедельник, 20 февраля в Кемеровской области прогнозируются сильные метели, снегопады, а также усиление ветра: порывы могут достигать 22 метров в секунду. Водителям стоит готовиться к снежным заносам на дорогах и ухудшению видимости.      

Тем, кто имеет небольшой водительский стаж, рекомендуют от дальних поездок отказаться. Если же этого сделать нельзя, то автомобиль нужно проверить на предмет неисправностей, избегать резких маневров и соблюдать осторожность.

-  При движении учитывайте  снижение сцепных свойств дорожного покрытия во время гололеда. Выбирайте скорость движения, дистанцию, а также боковой интервал, исходя из конкретных погодных условий, - сказали в региональном МЧС.

 


Тэги: Кузбасс, МЧС, метели
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