В Кузбассе началась масленичная неделя

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Сегодня начало масленичной недели. Она продлится до двадцать шестого февраля. Каждый её день связан с традициями и правилами. В России до сих пор принято раздавать блины прямо на улице. Считается что в эти дни они намного вкуснее, питательнее и полезнее. Наши предки верили, что именно такие блинные пиршества помогут весне быстрее пробудиться от зимней спячки и прийти с теплом к людям, а организму перестроиться на активный лад. Так что успевайте и блины поесть и в будущее заглянуть. Говорят, что именно в масленичную неделю все гадания сбываются.



