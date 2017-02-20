Радио «Маяк в Кузбассе»
«Радио России-Кузбасс»
Радио «Вести FM»
RSS новостей
20 Февраля 2017 Кемерово
2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
← 2016
Версия для печати

Кузбасские синоптики дали прогноз на последнюю неделю зимы

20 Фев. 2017, 13:50
11 просмотров

В Кузбассе по прогнозу синоптиков ожидаются снегопады, местами метели и сильный порывистый ветер до 22 метров секунду. В связи с ухудшением погодных условий сотрудники МЧС области рекомендуют водителям воздержаться от дальних поездок. О том как какая погода ожидает нас дальше, расскажут специалисты Гидрометоцентра.

- В ночь на вторник температура понизится до ...-7...-12, порывистый ветер, осадки сохранятся. Во вторник столбик термометра достигнет отметок ...-1...-6, осадки, но ветер станет умеренным. Со среды до воскресенья мы будем находиться под влиянием антициклона. Сильного похолодания не ожидается. Осадки прекратятся, температуры ночью будут в пределах 7-12. В низких местах и горных районах – 15-20. Дневная температура ...-1...-6. К концу недели возможно достижение положительных отметок, особенно ощутим ход суточных температур,  будет по югу области. Разница между дневными и ночными температурами будет существенной, - рассказала сотрудник Кемеровского Гидрометцентра Наталья Полуэктова


Тэги: Кузбасс, погода
Все новости раздела «Общество»
Другие новости


Система Orphus
Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–2017
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.

Карта сайта
Реклама на сайте и ТВ
Контактная информация

При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.


Для детей старше 16 лет.

Рейтинг@Mail.ru

Создание сайта ITConstruct
Поддержка ГТРК «Кузбасс»
Большая Медведица