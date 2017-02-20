Кузбасские синоптики дали прогноз на последнюю неделю зимы

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В Кузбассе по прогнозу синоптиков ожидаются снегопады, местами метели и сильный порывистый ветер до 22 метров секунду. В связи с ухудшением погодных условий сотрудники МЧС области рекомендуют водителям воздержаться от дальних поездок. О том как какая погода ожидает нас дальше, расскажут специалисты Гидрометоцентра.

- В ночь на вторник температура понизится до ...-7...-12, порывистый ветер, осадки сохранятся. Во вторник столбик термометра достигнет отметок ...-1...-6, осадки, но ветер станет умеренным. Со среды до воскресенья мы будем находиться под влиянием антициклона. Сильного похолодания не ожидается. Осадки прекратятся, температуры ночью будут в пределах 7-12. В низких местах и горных районах – 15-20. Дневная температура ...-1...-6. К концу недели возможно достижение положительных отметок, особенно ощутим ход суточных температур, будет по югу области. Разница между дневными и ночными температурами будет существенной, - рассказала сотрудник Кемеровского Гидрометцентра Наталья Полуэктова.



