В Кемерове, сорвавшись в шахту лифта, погиб мужчина

В редакцию «Вести-Кузбасс» обратился кемеровчанин, сообщивший о трагедии, произошедшей на одной из строительных площадок по адресу Комсомольский, 29. По информации собеседника сайта, здесь человек упал в шахту лифта.

В Следственном комитете по Кемеровской области эти сведения подтвердили и рассказали подробности. 15 февраля на стройке было обнаружено тело 64-летнего мужчины, травмы говорили о том, что он упал с высоты. Выяснилось, что он работал на стройке охранником и, совершая обход, сорвался и упал в шахту лифта. Мужчину нашёл напарник и сообщил обо всём в правоохранительные органы. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, затем будет принято процессуальное решение. В ведомстве отметили, что других травм на теле не обнаружено.