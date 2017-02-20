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В Кемерове, сорвавшись в шахту лифта, погиб мужчина

20 Фев. 2017, 14:36
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В редакцию «Вести-Кузбасс» обратился кемеровчанин, сообщивший о трагедии, произошедшей на одной из строительных площадок по адресу Комсомольский, 29. По информации собеседника сайта, здесь человек упал в шахту лифта. 

В Следственном комитете по Кемеровской области эти сведения подтвердили и рассказали подробности. 15 февраля на стройке было обнаружено тело 64-летнего мужчины, травмы говорили о том, что он упал с высоты. Выяснилось, что он работал на стройке охранником и, совершая обход, сорвался и упал в шахту лифта. Мужчину нашёл напарник и сообщил обо всём в правоохранительные органы. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, затем будет принято процессуальное  решение.   В ведомстве отметили, что других травм на теле не обнаружено.  

 


Тэги: Кемерово, шахта лифта, погиб мужчина, Следственный комитет
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