В Кемерове более 2.000 человек встали на лыжи

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В Кемерове прошло самое массовое спортивное событие года. Более 2 тысяч человек одновременно встали на лыжи. Это большой праздник спорта – «Лыжня России 2017». Было организовано несколько забегов, в зависимости от возраста и подготовки участников. Мороз не испугал ни дошкольников, ни пенсионеров. Победители получили кубки и грамоты. Абсолютно всем досталась в подарок фирменная лыжная шапочка. Восполнить силы можно было горячим напитком из губернаторской чайной и гречневой кашей с мясом. Полевая кухня работала до самого финала соревнований.



