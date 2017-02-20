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В Кемерове начинается большая распродажа шуб

20 Фев. 2017, 15:33
58 просмотров

Праздники любят все без исключения, но настоящий праздник для модниц всех возрастов это конечно скидки и распродажи. «Стакрас» спешит порадовать своих покупателей. В ближайшие длинные выходные грядет грандиозное событие! 23, 24 и 25 февраля в «Стакрасе» цены растают буквально на глазах.


Например , хит этой зимы – мутоновая шуба обойдется вам с учетом скидок от 6000 до 23.900 рублей. Цена норковой шубы, ассортимент которых представлен в «Стакрасе» весьма роскошно, от 35 000 до 85 000 рублей.

Качественный мех вас точно не разочарует, к тому же на все изделия действует гарантия, а модели порадуют разнообразными и стильными силуэтами. Но скидки это еще не все: при покупке любой мутоновой  или норковой шубы, вас ждет приятный подарок.

Порадуйте себя меховой обновкой, но поторопитесь, распродажа продлится только три дня!

 


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