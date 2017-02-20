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Кемерове в IT-офисе Good Line состоялись соревнования роботов

20 Фев. 2017, 16:35
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Областной центр испытал нашествие роботов. В Кемерове в IT-офисе компании Good Line прошли необычные соревнования. 70 кузбасских школьников представили свои технические устройства, которые выполняли различные задания. Например, проезжали по заданной траектории и сбивали предметы. Сегодня в Кузбассе этому направлению в работе с детьми уделяется серьёзное внимание.

Станислав Черданцев, заместитель губернатора: «Сегодня это непросто важно, сегодня это жизненно необходимо. К сожалению, действительность устроена таким образом, конкурируют не только компании, конкурируют целые регионы. Поэтому в этой гонке, безусловно, мы должны уделить особое внимание уделять поддержке талантливой молодёжи. Именно за робототехникой, я считаю, большое будущее». 

 


Тэги: Кемерово, роботы, Good Line
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