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Глава Кемерова провёл встречу с дольщиками дома «Тибет СВ»

20 Фев. 2017, 18:01
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Мэр кузбасской столицы Илья Середюк встретился с инициативной группой дольщиков дома в микрорайоне №14 Заводского района.  Напомним, строительная площадка  3-подъездного жилого дома переменной этажности (9-10 этажей) находится на земельному участке, чьим собственником является  ООО «Тибет СВ». На встрече обсуждались вопросы о сроках сдачи дома.   

– Все эти годы вы были свидетелями, что строительство замедляло темпы, а потом и вовсе остановилось. И дальнейшую работу текущего подрядчика мы считаем бессмысленной, так как он не способен завершить строительство. При наличии достаточного финансового ресурса новый подрядчик считает возможным ввести дом в эксплуатацию до конца года, – заявил мэр.

В городскую администрацию обратилось  80 человек, заключивших предварительные договоры купли-продажи 80-ти квартир.  Удалось найти вариант, чтобы привлечь нового подрядчика. Перед ним стоит задача до начала весны провести инвентаризацию стройматериалов и техники. Кроме того, необходимо перезаключить договоры с новым застройщиком в срок до 1 июня. Жителям окажут юридическую помощь. Два раза в неделю специалисты управления городского развития будут  приезжать на объект и проверять то, как идут работы.

Для того, чтобы сдать дом, нужно закончить стройку,  сделать  внутренние и наружные отделочные работы, смонтировать систем водоснабжения и электроснабжения, сообщили в мэрии. 

Фото: пресс-служба городской администрации. 

 


Тэги: Кемерово, Тибет СВ, Илья Середюк
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