Глава Кемерова провёл встречу с дольщиками дома «Тибет СВ»

Мэр кузбасской столицы Илья Середюк встретился с инициативной группой дольщиков дома в микрорайоне №14 Заводского района. Напомним, строительная площадка 3-подъездного жилого дома переменной этажности (9-10 этажей) находится на земельному участке, чьим собственником является ООО «Тибет СВ». На встрече обсуждались вопросы о сроках сдачи дома.

– Все эти годы вы были свидетелями, что строительство замедляло темпы, а потом и вовсе остановилось. И дальнейшую работу текущего подрядчика мы считаем бессмысленной, так как он не способен завершить строительство. При наличии достаточного финансового ресурса новый подрядчик считает возможным ввести дом в эксплуатацию до конца года, – заявил мэр.

В городскую администрацию обратилось 80 человек, заключивших предварительные договоры купли-продажи 80-ти квартир. Удалось найти вариант, чтобы привлечь нового подрядчика. Перед ним стоит задача до начала весны провести инвентаризацию стройматериалов и техники. Кроме того, необходимо перезаключить договоры с новым застройщиком в срок до 1 июня. Жителям окажут юридическую помощь. Два раза в неделю специалисты управления городского развития будут приезжать на объект и проверять то, как идут работы.

Для того, чтобы сдать дом, нужно закончить стройку, сделать внутренние и наружные отделочные работы, смонтировать систем водоснабжения и электроснабжения, сообщили в мэрии.

Фото: пресс-служба городской администрации.