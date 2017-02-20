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Жители Кузбасса угощаются блинами

20 Фев. 2017, 18:32
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Сегодня началась масленичная  неделя , которая продлится до 26 февраля. Считается,  что блины в эти дни  намного вкуснее, питательнее и полезнее.  По повериям   именно такие блинные пиршества помогают  весне  пробудиться от зимней спячки и прийти с теплом к людям.  Кроме того  , в масленицу  принято гадать,  и гадание обязательно должно сбыться. В старину Масленицу  называли «сырная седмица». Каждый день «сырной недели» имеет свое название  и связан с определенными обрядами. Это веселый, озорной праздник с народными гуляньями, катанием на санях,   песнями ,  плясками и , конечно, блинами .  

 


Тэги: Кузбасс, Масленица
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