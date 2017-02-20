Жители Кузбасса угощаются блинами

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Сегодня началась масленичная неделя , которая продлится до 26 февраля. Считается, что блины в эти дни намного вкуснее, питательнее и полезнее. По повериям именно такие блинные пиршества помогают весне пробудиться от зимней спячки и прийти с теплом к людям. Кроме того , в масленицу принято гадать, и гадание обязательно должно сбыться. В старину Масленицу называли «сырная седмица». Каждый день «сырной недели» имеет свое название и связан с определенными обрядами. Это веселый, озорной праздник с народными гуляньями, катанием на санях, песнями , плясками и , конечно, блинами .



