Кузбасские депутаты просят отдать долю «Юрмаша» в собственность региона

Представители депутатского корпуса Совета народных депутатов Кемеровской области обратились Министру энергетики РФ Александру Новаку, министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову, генеральному директору корпорации «Ростех» и председателю общественной организации «Союз машиностроителей России» Сергею Чемезову с письмом, в котором они просят рассмотреть вопрос о передаче доли «Юргинского машиностроительного завода» в собственность Кемеровской области.

Напомним, «Юргинский машиностроительный завод», находится под управлением АО «НПК «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского», которое является государственной корпорацией. Сейчас вокруг «Юрмаша» сложилась парадоксальная ситуация, комментируют депутаты. На предприятии, где трудится 3.000 человек, постоянно наблюдаются задержки зарплаты.

- На сегодняшний день задержка заработной платы составила два месяца (10,2 млн. рублей за декабрь 2016 года и 51,9 млн. рублей за январь 2017 года), что является нарушением законодательства о труде, - говорится в обращении. Кроме того, накопилась и кредиторская задолженность: более 6 млрд. рублей.

В составе ООО «Юргинский машиностроительный завод» находится ТЭЦ, она даёт тепло 95% потребителей Юрги, где население свыше 80 тысяч человек.



- Текущее финансовое состояние предприятия угрожает безопасности города по причине отсутствия средств для оплаты энергоносителей (уголь, газ). Долги за уголь достигли 746,0 млн. рублей, за газ – 171,7 млн. рублей. В условиях сибирского климата прекращение подачи тепла зимой может обернуться техногенной и гуманитарной катастрофой, - предупреждают авторы обращения.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и его команда вынуждены в «ручном» режиме стабилизировать ситуацию. Однако фактически они не имеют на это полномочий. Здесь есть риск попасть в поле зрения правоохранительных органов. В качестве примера приводится, история с невыплатой заработной платы АО Шахта «Разрез Инской, говорится в обращении облсовета.



- В новейшей истории Кузбасса еще не было такой ситуации, когда на произвол судьбы было бы брошено принадлежащее государственной корпорации предприятие, в непосредственной близости от которого находится важнейшая транспортная артерия страны – Транссибирская железнодорожная магистраль, - написано в обращении. Отмечается, что пока обстановка стабильная, но она существенно накалена.

- В целях сохранения предприятия и обеспечения бесперебойного теплоснабжения Юрги прошу Вас рассмотреть вопрос о передаче доли в ООО «Юргинский машиностроительный завод» в собственность Кемеровской области. Такое решение позволит областным властям на законном основании принимать меры по оздоровлению финансовой ситуации на ООО «Юргинский машиностроительный завод, - сказано в письме.