В Кузбассе ожидаются плюсовые температуры

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Сегодня сотрудники МЧС также предупреждают о риске схода с крыш снежно-ледяных масс. Поэтому жители должны соблюдать меры осторожности при передвижении возле зданий, а также при парковке возле них автомобилей. Также следует обходить места, обозначенные предупредительными лентами или табличками. Весна совсем близко, уже на этой неделе ожидается плюсовая температура.

Наталья Полуэктова, синоптик: «Со среды до воскресенья мы будем находиться под влиянием антициклона. Сильного похолодания не ожидается. Осадки прекратятся, температуры ночью будут в пределах ...-7...-12. В низких местах и горных районах – 15-20. Дневная температура ...-1... -6. К концу недели возможно достижение положительных отметок, особенно ощутим ход суточных температур, будет по югу области. разница между дневными и ночными температурами будет существенной.



