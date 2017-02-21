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Жителям Кузбасса раздают «тревожные» рюкзаки

21 Фев. 2017, 15:02
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Чем ближе весна, тем острее проблема скорого паводка. По поручению губернатора  сегодня соцработники усилили работу по обследованию частных домоволадений.  На данный момент специалисты проверили уже 4,5 тысяч территорий, а также наличие тревожных рюкзаков и помогли сформировать ещё более 140 наборов. В них входят ксерокопии документов, средства личной гигиены, аптечка, продукты длительного хранения. Такие сумки выдаются одиноким пенсионерам и инвалидам. Всего с 2013 года в области собрано 34 тысячи тревожных рюкзаков. Также соцработники раздали памятки с правилами поведения в чрезвычайной ситуации, оказали помощь в страховании домов. 


Тэги: Кузбасс, паводок
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