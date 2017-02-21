Жителям Кузбасса раздают «тревожные» рюкзаки
Чем ближе весна, тем острее проблема скорого паводка. По поручению губернатора сегодня соцработники усилили работу по обследованию частных домоволадений. На данный момент специалисты проверили уже 4,5 тысяч территорий, а также наличие тревожных рюкзаков и помогли сформировать ещё более 140 наборов. В них входят ксерокопии документов, средства личной гигиены, аптечка, продукты длительного хранения. Такие сумки выдаются одиноким пенсионерам и инвалидам. Всего с 2013 года в области собрано 34 тысячи тревожных рюкзаков. Также соцработники раздали памятки с правилами поведения в чрезвычайной ситуации, оказали помощь в страховании домов.