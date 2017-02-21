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2017-й объявлен в России годом экологии. В Таштагольском районе выбрали лучшую эко-семью, которая отправиться на областной этап конкурса "Семья. Экология. Культура". На суд жюри участники представили проекты по развитию туризма, переработке бытовых отходов, сохранению важнейшего природного ресурса - пресной воды. Победителями районного этапа стала семья Маркидоновых. Стоит отметить – на территории Кузбасса конкурс проходит уже в третий раз и с каждым годом количество участников растет.



