Кузбассовцы делятся секретами приготовления блинов

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Сегодня второй день масленичной недели. По традиции во вторник начинались безудержные веселые и разудалые игры, катания, забавы, которые клонились, по сути дела, к сватовству, чтобы после Великого поста играть свадьбу. Гостей принимали у крыльца. После угощения отпускали покататься на горки, где парни и девушки высматривали друг друга и знакомились. А ещё в этот день продолжали печь блины. Считается что в эти дни они намного вкуснее, питательнее и полезнее. О секретах приготовления Полина Микельсон.



