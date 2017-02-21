Под видом тушёнки в Кузбассе перевозили 1.000 литров алкоголя

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В Анжеро-Судженске полицейские изъяли из незаконного оборота 1.000 литров алкогольной продукции. Вечером сотрудники экипажа ДПС остановили газель, которая выезжала из города. В документах на груз значилось полторы тонны тушенки. На самом деле в ящиках находились бутылки со спиртосодержащей жидкостью. Без акцизов. Весь груз отправлен на исследование в экспертно-криминалистический центр. Сейчас сотрудники полиции устанавливают поставщика и рынок сбыта контрафактного алкоголя. В отношении водителя возбуждено административное дело по статье незаконное предпринимательство, которое грозит ему штрафом до 40 тысяч рублей.

Наталья Маслакова, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Кемеровской области : «Полиция Кузбасса напоминает, если в преддверии вы запланировали приобретение алкоголя, то делать это необходимо в строго в специализированных магазинах. Покупать алкогольные напитки у физических лиц или через интернет опасно для жизни и здоровья. Информацию о фактах незаконной продажи алкоголя вы можете сообщить в дежурную часть полиции».



