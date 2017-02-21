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В Шерегеше готовят трассу для большой «Гонки Героев»

21 Фев. 2017, 16:26
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Беги или замёрзни! Знаменитый далеко за пределами Кузбасса горнолыжный курорт Шерегеш сегодня готовится ко встрече сильных духом людей. 11-го марта в секторе Е состоится грандиозная «Гонка героев». ГТРК «Кузбасс» во всей красе покажет этот масштабный и захватывающий старт. Организаторы уже начали готовить трассу - шесть с половиной километров со множеством препятствий. Учитывая её особенности, а гонка впервые пройдет так высоко в горах, главный акцент – на безопасности участников. Это уже оценили давно облюбовавшие склон сноубордисты и горнолыжники


Тэги: Шерегеш, Гонка Героев
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