В Кемерово может «зайти» очередная «Лента»

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В этом году в ряде регионов России могут открыться супермаркеты «Лента», рассматриваются, в том числе, Барнаул и кузбасская столица, сообщила операционный директор формата "супермаркет" "Ленты" Ольга Харламова.

- Сибирь - крупнейший регион для "Ленты" с точки зрения торговых площадей. На долю гипермаркетов, работающих в этом регионе, приходилось 19,5% общей торговой площади ритейлера (по данным за девять месяцев 2016 года), - комментирует «Интерфакс»



Напомним, в Кемерове уже работает три гипермаркета «Лента»: на Кузнецком проспекте, на Ленинградском и на улице Баумана.







