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В Сирии погиб офицер юргинской воинской части

21 Фев. 2017, 18:22
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Министерство обороны России сообщило о том, что 16 февраля под сирийским Хомсом погибли четверо российских военнослужащих, двое получили ранения.  




Один из погибших - Вадим Магамуров. Он в 2007 году окончил Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище. Служил в военной части в Юрге Кемеровской области, здесь была расквартирована 74-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада. В январе этого года  Вадим Магамуров поехал во вторую свою командировку в Сирию. Издание добавляет. Что Магамуров был награждён медалью «За заслуги перед Отечеством» с мечами II степени. 

По официальной версии автомобиль, в котором ехали офицеры, был подорван.  

   - Как рассказали “Ъ” родственники военнослужащего, он служил в разведке и попал под пулеметный огонь противника во время выезда на очередное задание, - пишет «Коммерсант»

Фото: e1.ru


Тэги: Юрга, Сирия, Вадим Магамуров
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