В Сирии погиб офицер юргинской воинской части

Министерство обороны России сообщило о том, что 16 февраля под сирийским Хомсом погибли четверо российских военнослужащих, двое получили ранения.

Один из погибших - Вадим Магамуров. Он в 2007 году окончил Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище. Служил в военной части в Юрге Кемеровской области, здесь была расквартирована 74-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада. В январе этого года Вадим Магамуров поехал во вторую свою командировку в Сирию. Издание добавляет. Что Магамуров был награждён медалью «За заслуги перед Отечеством» с мечами II степени.

По официальной версии автомобиль, в котором ехали офицеры, был подорван.

- Как рассказали “Ъ” родственники военнослужащего, он служил в разведке и попал под пулеметный огонь противника во время выезда на очередное задание, - пишет «Коммерсант».

Фото: e1.ru