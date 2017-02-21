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В Кемеровском районе готовятся к приходу большой воды

21 Фев. 2017, 18:32
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В Кемеровском районе сегодня закрепляли на практике особую науку - как правильно встречать паводок и при случае дать ему отпор. Только что закончились тактические учения, в которых принимали участие сотрудники МЧС и оперативные службы. Во время тренировки использовалась спецтехника, которая позволяет по бездорожью добраться практически в любую точку района. На месте высадки  десанта в кратчайшие сроки освободили местность от кустарника, чтобы   при подъеме воды не создавать  заторов  и не усугублять и без того непростую ситуацию. В Кемеровском районе сегодня не менее 16 населенных пунктов попадают в зону возможного затопления.                                

Алексей Фомин, первый заместитель главы Кемеровского района: «Помимо учений в рамках противопаводковых мероприятий большой акцент сделан на уборку и вывоз снега с подтопляемых территорий, это страхование имущества граждан, проживающих в потенциально опасных населенных пунктах, подверженных затоплению. Мы обеспечены всем необходимым, чтобы  встретить во всеоружии стихию. Поэтому считаем и оцениваем, что все те мероприятия, которые нами запланированы, которые мы проводим и будем проводить до начала паводка, они будут достаточны и помогут нам избежать серьезных последствий».

 


Тэги: Кемеровский район, паводок
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