В Кемеровском районе готовятся к приходу большой воды

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В Кемеровском районе сегодня закрепляли на практике особую науку - как правильно встречать паводок и при случае дать ему отпор. Только что закончились тактические учения, в которых принимали участие сотрудники МЧС и оперативные службы. Во время тренировки использовалась спецтехника, которая позволяет по бездорожью добраться практически в любую точку района. На месте высадки десанта в кратчайшие сроки освободили местность от кустарника, чтобы при подъеме воды не создавать заторов и не усугублять и без того непростую ситуацию. В Кемеровском районе сегодня не менее 16 населенных пунктов попадают в зону возможного затопления.

Алексей Фомин, первый заместитель главы Кемеровского района: «Помимо учений в рамках противопаводковых мероприятий большой акцент сделан на уборку и вывоз снега с подтопляемых территорий, это страхование имущества граждан, проживающих в потенциально опасных населенных пунктах, подверженных затоплению. Мы обеспечены всем необходимым, чтобы встретить во всеоружии стихию. Поэтому считаем и оцениваем, что все те мероприятия, которые нами запланированы, которые мы проводим и будем проводить до начала паводка, они будут достаточны и помогут нам избежать серьезных последствий».



