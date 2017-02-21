Известный учёный побывал в кемеровской «Лесной Поляне»

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Сегодня в Лесной Поляне Кемерова в гостях у местных школьников побывал известный ученый Юрий Малышев. Сейчас он возглавляет государственный геологический музей имени Вернадского. Благодаря соглашению областных властей с музеем наши школьники и студенты смогут присутствовать на лекциях, изучать природу и азы геологии на примере уникальных коллекций музея. Первая, ознакомительная лекция прошла сегодня. Была организована онлайн-трансляция, в которой приняли участие еще несколько кузбасских школ.



