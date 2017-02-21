Кузбасские дошкольники встретили 23 февраля

12 команд юных десантников, летчиков, моряков и пехотинцев Топкинского района приняли сегодня участие в конкурсе строя и песни, посвященном Дню защитника Отечества. Подготовка к конкурсу началась полгода назад. Дошколята вместе с воспитателями и родителями учили гимн России, знакомились с героями Великой Отечественной войны и тренировались в выполнении строевых упражнений. Для детей это выступление стало серьезным испытанием, они старательно выполняли все задания. Конкурс проводится уже во второй раз и уже стал традиционным.



