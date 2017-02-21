Утверждён логотип к 100-летию Кемерова

В городской администрации подвели итоги конкурса на создание логотипа к 100-летию областной столицы. Участники представили 115 работ, но жюри выбрало одну. Именно она станет официальной эмблемой праздника.

Победителями стали творческая группа: ученица 7 «Б» класса школы №58 и Николай Старченков - учитель изобразительного искусства. Авторы получат денежную премию, а их работу используют в оформлении улиц Кемерова и сувенирной продукции к вековому юбилею, который город отметит в 2018 году.

- Авторы работы смогли творчески объединить в эмблеме образы, знакомые каждому кемеровчанину: сосну – как символ реликтового Соснового бора, рудознатца Михайло Волкова, первооткрывателя Кузнецкого угольного бассейна, стилизованное изображение сердца в знак любви к городу, а также надпись «100 лет» в виде язычков пламени, - прокомментировали в мэрии.

Фото: администрация Кемерова