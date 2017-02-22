На кузбасскую «Гонку Героев» записалось более 500 человек

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От желающих стать героем нет отбоя! На сегодняшний день количество зарегистрированных участников «Гонки Героев», которая состоится в Шерегеше 11 марта, уже превышает 500 человек. Участвовать в зимнем всероссийском забеге с препятствиями, который впервые пройдет за Уралом, собираются жители Новосибирской и Томской областей, Красноярского, Алтайского краёв, Москвы, Санкт-Петербурга и, конечно, кузбассовцы. Организаторы уже готовят уникальную 6-километровую трассу с 30 препятствиями, при создании которых будут использованы снег и лёд. Впервые в истории проекта участники стартуют с вершины горы Зелёная, куда их доставит подъёмник канатной дороги сектора Е. Все желающие смогут принять участие в забеге как в формате массового старта, так и в чемпионате «Гонки Героев», где на кону будут стоять 350 тысяч рублей. Кроме главного приза, можно будет выиграть туры в Шерегеш и другие подарки от партнеров масштабного мероприятия, которое во всей красе покажет ГТРК «Кузбасс». Наша телерадиокомпания получила эксклюзивные права на телетрансляцию «Гонки Героев».

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