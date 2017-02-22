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В ряд кузбасских законов внесены важные изменения

22 Фев. 2017, 12:19

Важнейшие коррективы в ряд региональных законов внесли сегодня депутаты областного совета. На очередной сессии рассмотрено 17 вопросов. Принято решение о создании общественного совета при кузбасском парламенте. Его функции – контроль деятельности депутатов, общественная экспертиза принимаемых законопроектов. Сегодня же поддержан федеральный закон о государственном регулировании производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, который был разработан после массового отравления настойкой боярышника в Иркутске. Внесены изменения в областные законодательные акты в сфере противодействия коррупции. Продлена налоговая льгота кузбасским предприятиям по добыче и обогащению железных руд.

Алексей Синицын, председатель Совета народных депутатов Кемеровской области: «Эти предприятия в целом довольно успешно работают, приносят в бюджет Кемеровской области порядка 700 миллионов, но единственное - сейчас такая ситуация на рынке железной руды, что этим предприятиям требуется поддержка, потому что они работают на грани рентабельности, и мы считаем, что при том условии, что достаточно большой объем поступлений в бюджет они обеспечивают, мы можем предоставить им небольшое налоговое послабление в части налога на имущество, снизив ставку по налогу на имущество».




Тэги: Кузбасс, Алексей Синицын, Совет народных депутатов
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