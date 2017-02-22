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В Кузбассе стало меньше навязчивой мобильной рекламы

22 Фев. 2017, 13:32
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В Управлении Федеральной Антимонопольной службы области состоялось первое в этом году заседание общественно-консультативного совета. На повестке - обсуждение актуальных вопросов, которые накопились у общественников по деятельности управления. За прошлый год УФАС области  рассмотрело 1800 заявлений, по которым выявлено и доказано 450 фактов нарушения российского законодательства в сфере госзакупок и рекламы. В бюджет в виде штрафов взыскано более 19 млн. рублей. Особых успехов удалось добиться в сфере навязчивой мобильной рекламы. В прошлом году ее объем сократился в 6 раз. С 1 января текущего года в закон о рекламе вступили изменения. Ранее в печатных изданиях  рекламы разрешалось не более 40%, сейчас ее долю увеличили до 45%. 

 

 

Наталья Кухарская, руководитель УФАС по Кемеровской области: «Так же изменения наиболее актуальные, на мой взгляд, они  касаются рекламы финансовых услуг, это статья 28 закона о рекламе, связанные с рекламой долевого строительства. Учитывая определенные сложности, которые бывают у дольщиков, в том числе и обманутые дольщики, есть по стране такие случае. Скорее всего, в связи с этим были внесены изменения в закон о рекламе. И теперь больше информации надо указывать  именно о той организации, которая привлекает средства для долевого строительства». 


Тэги: Кузбасс, УФАС, реклама
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