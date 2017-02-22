Жительница Кузбасса спустя 70 лет смогла прочесть фронтовые письма отца
Прочесть послание, отправленное солдатом Великой Отечественной войны 70 лет назад. Жительница Киселёвска Галина Галяева долгие годы пыталась самостоятельно прочитать письма отца, но от времени слова стёрлись. В конце прошлого года она обратилась за помощью к полицейским, и вот начальник Главного управления МВД России по Кемеровской области Юрий Ларионов в торжественной обстановке передал восстановленные письма. Подробности далее.