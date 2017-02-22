Жительница Кузбасса спустя 70 лет смогла прочесть фронтовые письма отца

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Прочесть послание, отправленное солдатом Великой Отечественной войны 70 лет назад. Жительница Киселёвска Галина Галяева долгие годы пыталась самостоятельно прочитать письма отца, но от времени слова стёрлись. В конце прошлого года она обратилась за помощью к полицейским, и вот начальник Главного управления МВД России по Кемеровской области Юрий Ларионов в торжественной обстановке передал восстановленные письма. Подробности далее.





