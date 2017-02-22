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В Кузбассе 90-летняя женщина каждый день занимается на тренажёре

22 Фев. 2017, 14:30
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Спортивная, подтянутая, неунывающая. Жительница Таштагола Галина Александрова отметила- 90-летие. Юбиляр – заслуженный тренер по фехтованию Киргизии.  Три года назад переехала жить к сыну в Таштагол.  Всю свою жизнь она отдала спорту.  Замужем Галина Александрова тоже была за спортсменом. К физической культуре приобщила и двух своих сыновей. Один из них уже много лет трудится тренером-преподавателем в Таштагольской спортивной детской школе олимпийского резерва по горным лыжам. Да и сама именинница не бросает занятия. Каждое утро она делает 1015 шагов и упражнения на тренажере. Говорит, без этого уже давно перестала бы ходить. Почтенный возраст не помеха для активной жизни. 


Тэги: Кузбасс, долгожители
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