В Кузбассе 90-летняя женщина каждый день занимается на тренажёре

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Спортивная, подтянутая, неунывающая. Жительница Таштагола Галина Александрова отметила- 90-летие. Юбиляр – заслуженный тренер по фехтованию Киргизии. Три года назад переехала жить к сыну в Таштагол. Всю свою жизнь она отдала спорту. Замужем Галина Александрова тоже была за спортсменом. К физической культуре приобщила и двух своих сыновей. Один из них уже много лет трудится тренером-преподавателем в Таштагольской спортивной детской школе олимпийского резерва по горным лыжам. Да и сама именинница не бросает занятия. Каждое утро она делает 1015 шагов и упражнения на тренажере. Говорит, без этого уже давно перестала бы ходить. Почтенный возраст не помеха для активной жизни.



