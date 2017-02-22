Синоптики Кузбасса дали прогноз на праздники

В Кемеровском Гидрометцентре рассказали о том, какая погода ожидается в регионе в последние зимние выходные. Прогнозируется, что они порадуют теплом.

В День защитника Отечества температура воздуха …-2…+3, местами …-2…-7. Небольшой снег, поземок, по югу местами изморозь и туман. Ветер подует юго-западный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Ночью … -6…-11, местами до …-17. Днём температура существенно не изменится.

В субботу без осадков, столбик термометра на отметках …-3…+2, ночью до…-6…-11, местами до -…17. Ветер юго-западный с порывами до 13 метров в секунду.

- В воскресенье и понедельник температура сохранится практически в тех же пределах: днем -…3…+2, ночью …-2..-7 с южным ветром и без существенных осадков, - говорят синоптики. Во вторник усилится ветер, температура днём около ноля.