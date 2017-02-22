Первые лица страны поздравили Кузбасс с Днём защитника Отечества

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Сегодня первые лица России поздравили Амана Тулеева и жителей региона с Днем защитника Отечества. Телеграммы пришли от президента Владимира Путина, премьер-министра Дмитрия Медведева, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, мэра Москвы Сергея Собянина, патриарха Кирилла, депутатов Госдумы, сенаторов, политических и общественных лидеров, видных деятелей науки, культуры и искусства. Они пожеланиями добра и мира, благополучия и процветания Кузбассу.



