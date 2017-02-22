В честь 23 февраля в Кузбассе прошли церемонии возложения цветов

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Накануне праздника военнослужащих и ветеранов войны чествуют по всей области. Сегодня в Кемерове возложили цветы к памятнику кузбассовцам, погибшим во время Великой Отечественной. В церемонии приняли участие фронтовики, труженики тыла, представители администраций, депутаты, общественники, кадеты и и студенты. Церемония, конечно, началась с минуты молчания. Только в годы второй мировой на фронт ушли 330 тысяч жителей региона, домой вернулась лишь половина.



