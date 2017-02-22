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Глава Кемерова провёл совещание с жильцами дома, где рухнула крыша

22 Фев. 2017, 21:16
58 просмотров

В среду, 22 февраля обвалилась  часть кровли   дома №13 по улице Патриотов. Пострадавших нет, на месте работают сотрудники МВД, спасатели и медики. Дом находится в ведении  УК  «Южный». Никто не пострадал, на месте работает оперативный штаб. О состоянии дома сообщил Владимир Тихомиров, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Кемеровской области (по Государственной противопожарной службе).

На место аварии приехал мэр Кемерова Илья Середюк и поговорил с жильцами. На месте работали корреспонденты "Вести-Кузбасс", подготовившие большой сюжет. 


Тэги: Кемерово, рухнула кровля, Илья Середюк
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