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В Кемерове от McDonald's будут забирать автомобили

26 Фев. 2017, 11:53
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Специалисты «ЦОДД» предупреждают водителей  о том, что с 27  февраля по заявкам ГИБДД в центре Кемерова  от ресторана McDonald's начнут эвакуировать машины. Месяц назад здесь поставили знаки 3.27 «Остановка и стоянка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор». Они сообщают, что  парковка на остановке общественного транспорта запрещается.

- Стоянка транспортных средств для посетителей ресторана быстрого питания, а также всех организаций, находящихся в здании бизнес-центра «Доминант», расположена во дворе зданий и на подземном этаже бизнес-центра, - напоминают в  «ЦОДД».

 



Тэги: McDonald's, Кемерово, парковка
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