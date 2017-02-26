В Кемерове от McDonald's будут забирать автомобили

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Специалисты «ЦОДД» предупреждают водителей о том, что с 27 февраля по заявкам ГИБДД в центре Кемерова от ресторана McDonald's начнут эвакуировать машины. Месяц назад здесь поставили знаки 3.27 «Остановка и стоянка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор». Они сообщают, что парковка на остановке общественного транспорта запрещается.

- Стоянка транспортных средств для посетителей ресторана быстрого питания, а также всех организаций, находящихся в здании бизнес-центра «Доминант», расположена во дворе зданий и на подземном этаже бизнес-центра, - напоминают в «ЦОДД».







