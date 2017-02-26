В Кемерове разыскивают видео жёсткого ДТП

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В популярном автопаблике появился пост, автор которого просит откликнуться свидетелей аварии, произошедшей 25 февраля на пересечении проспекта Ленина и улицы Тухачевского. Здесь столкнулись автомобили Toyota Vista и Toyota Caldina.

- Ищем свидетелей с видео-регистраторами или прохожих ДТП, произошедшего 25 февраля 2017г в 19.50, - говорится в посте. (прим.ред. – авторский стиль сохранён). Всех, кто располагает информацией, просят написать в личные сообщения.

Фото: Регион42



