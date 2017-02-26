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В Кемерове разыскивают видео жёсткого ДТП

26 Фев. 2017, 12:41
95 просмотров

В популярном автопаблике появился пост, автор которого просит откликнуться свидетелей аварии, произошедшей 25 февраля на пересечении проспекта Ленина и улицы Тухачевского.  Здесь столкнулись автомобили Toyota Vista и Toyota Caldina.

 - Ищем свидетелей с видео-регистраторами или прохожих ДТП, произошедшего 25 февраля 2017г в 19.50, - говорится в посте. (прим.ред. – авторский стиль сохранён). Всех, кто располагает информацией, просят написать в личные сообщения

Фото: Регион42


Тэги: Кемерово, ДТП, ищут свидетелей
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