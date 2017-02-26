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Кемеровский дом, где обвалилась крыша, расселят

26 Фев. 2017, 13:17
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В областном центре 22 февраля в доме №13 по улице Патриотов частично обрушилась крыша. На месте работали оперативные службы, под руководством главы Кемерова развернулся  штаб по ликвидации последствий. Пострадавших нет. Мэр города Илья Середюк провёл встречу с жильцами дома, где озвучил план дальнейших действий. Так, принято решение о расселении дома. До этого комитет по жилищным вопросам организует работу по рассмотрению ситуации с каждым из жильцов этого дома, комментируют в мэрии.

 - Мы приняли решение, что жители в этот дом не возвращаются, сегодня мы провели собрание, ответили на все вопросы. Жители смогут разместиться в маневренном фонде, чтобы у каждого был кров над головой. Затем мы определимся с местом постоянного пребывания, в каждой ситуации будем разбираться досконально» - сказал Илья Середюк.

Фото: мэрия Кемерова


Тэги: Кемерово, обвалилась крыша
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