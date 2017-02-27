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Синоптики Кузбасса дали прогноз на первые дни весны

27 Фев. 2017, 12:45
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По сообщениям  синоптиков в Кузбассе ожидаются  мокрый  снег, гололед и усиление  ветра. Температура  преодолеет  нулевую отметку,  а на юге области  будет  даже  до плюс восьми.  На  веб-камерах, установленных  в нашей редакции,  хорошо видно, что на дорогах снег уже заметно подтаял.     

Февраль в этом  году   был теплым , последние  дни  месяца  вообще удивили  необычно   высокой температурой,  25 февраля в  Кондоме  было плюс 10, и в Междуреченске и  Киселёвске – около плюс семи.  Подробный прогноз прямо сейчас. 


Тэги: Кузбасс, погода, март-2017
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