Синоптики Кузбасса дали прогноз на первые дни весны

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По сообщениям синоптиков в Кузбассе ожидаются мокрый снег, гололед и усиление ветра. Температура преодолеет нулевую отметку, а на юге области будет даже до плюс восьми. На веб-камерах, установленных в нашей редакции, хорошо видно, что на дорогах снег уже заметно подтаял.

Февраль в этом году был теплым , последние дни месяца вообще удивили необычно высокой температурой, 25 февраля в Кондоме было плюс 10, и в Междуреченске и Киселёвске – около плюс семи. Подробный прогноз прямо сейчас.



