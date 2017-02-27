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В Шерегеше появятся вокзалы и два культурных центра

27 Фев. 2017, 12:50
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В эти минуты в администрации Таштагола  начались официальные слушания по генеральному плану развития Шерегеша. Эксперты  сравнивают  размах проекта с модернизацией Красной Поляны перед Олимпиадой. Колоссальные изменения дорожной инфраструктуры, вокзалы, два культурных центра, спорткомплекс, новые школы и детсады, километры пешеходных дорожек, новый водозабор и многое-многое другое. Авторы предлагают развивать поселок и горнолыжный курорт как единый населенный пункт, поэтому представленный план охватывает достаточно большую территорию. Новую жизнь предлагается «вдохнуть» в так называемый  район «старый Шерегеш», который сейчас не котируется у туристов. Генеральный план рассчитан на две очереди: 2020 и 2035 годы. Подробнее мы расскажем в следующих выпусках.  Следите за эфирами. 


Тэги: Шерегеш, Кузбасс
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