В Кузбассе реконструировали дома 60-х годов постройки

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Сегодня в Юрге жители пятиэтажки отмечают новоселье, хотя многие здесь живут несколько десятилетий. Двадцать девять зданий построили ещё в шестидесятых годах прошлого века. Дома заметно устарели, были большие теплопотери, стены нужно было срочно усиливать. Эти видеокадры сделаны ещё летом 2016-го. По решению областных властей решили делать реконструкцию. И вот все работы завершены. Укрепили каркас, балконы, фундамент, утеплили фасад, поменяли кровлю, окна, двери, установили пожарную сигнализацию. По оценке специалистов срок эксплуатации составит ещё более пятидесяти лет.



