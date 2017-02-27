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У православных кузбассовцев начался Великий пост

27 Фев. 2017, 14:11
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Сегодня - чистый понедельник. Для православных это особый день. Начинается великий сорокодневный пост, который продлится до 15-го апреля. Действуют строгие ограничения в еде – нельзя употреблять, например, мясо, молоко и другую скоромную пищу. Но, по словам священнослужителей, намного важнее – духовное очищение. 

Отец Вячеслав: «Пост – это прекрасное время для того, чтобы заняться таким полноценным самоанализом и наиболее плотно трудиться над усилением каких-то собственных проблемных точек. В эти, в эти дни нужно помнить, нужно будет помнить о том, что самая главная цель поста, это не какая-то религиозная диета и воздержание от пищи само по себе. Но прежде всего, пост нужен для гармоничного развития личности. Здесь сама вот эта диета и воздержание от пищи животного происхождения поможет человеку в том, чтобы совершенствоваться в главном – любви к Богу и ближнему».

 


Тэги: Кузбасс, Великий пост
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