В Кемерове снесут дом с обрушившейся крышей

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Аварийный дом по улице Патриотов 13 не будут восстанавливать.



После частичного обрушения кровли двухэтажного здания специалисты приняли решение снести дом. Об этом сообщили в администрации города Кемерово.



Жильцы дома временно разместились в манёвренном фонде. Вопрос о их дальнейшей судьбе будет решаться отдельно.

Это решение было принято после встречи жильцов с мэром Кемерова Ильёй Середюком. Следующая встреча с главой города состоится 3 марта.



Отметим, ранее Вести Кузбасс сообщали, что в жилом доме по адресу патриотов 13 произошло частичное обрушение кровли.

На данный момент следственное управление по Кемеровской области и Госжилинспекция проводят проверку по факту обрушения.







