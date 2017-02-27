В Кузбассе модернизируют район «старый Шерегеш»

12 просмотров

Судьбоносное событие в Шерегеше. Уже несколько часов там идут публичные обсуждения плана развития территории до 2035 года. По замыслу авторов проекта кузбасский Горнолыжный курорт должен встать на один уровень со всемирно известными курортами Швейцарии, Австртии, Франции, России. Буквально каждый пункт программы сейчас обсуждают с местными жителями, чтобы учесть пожелания коренного населения, национальные традиции и культуру шорского края. Сейчас с нами на связи журналист местного телеканала Людмила Сулекова.

Людмила Сулекова: «Эксперты сравнивают размах проекта с модернизацией Красной Поляны перед Олимпиадой. Колоссальные изменения дорожной инфраструктуры, железнодорожный вокзал, автовокзал, два культурных центра, спорткомплекс, новые школы и детсады, километры пешеходных дорожек, новый водозабор, новая энергетическая инфраструктура и многое-многое другое. Авторы проекта предлагают развивать поселок и горнолыжный курорт как единый населенный пункт, поэтому представленный план охватывает достаточно большую территорию. Новую жизнь предлагается «вдохнуть» в так называемый район «старый Шерегеш», который сейчас не котируется у туристов. Масштабная жилая застройка, строительство нового водозабора на речке Таенза. Генеральный план рассчитан на две очереди: 2020 и 2035 годы».



