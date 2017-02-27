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Сотрудники кузбасского МЧС провели лыжный флешмоб

27 Фев. 2017, 15:53

Накануне массовая дислокация сотрудников МЧС была замечена в Сосновом Бору областного центра. В полном боевом обмундировании спасатели встали на лыжи. Таким образом они поддержали всероссийский пожарно-спасательный флешмоб «За здоровый образ жизни»! На лыжне более 100 человек, те, кто сегодня не на дежурстве. Дистанцию и стиль прохождения каждый выбирал сам. Важно – участие. На финише всех участников забега ждал вкусный  приз: горячая каша с мясом и ароматный чай. Причем спасатели угощали всех, кто в этот день катался на лыжах в бору. 


Тэги: МЧС, Кемерово, Сосновый бор
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