Сотрудники кузбасского МЧС провели лыжный флешмоб

Накануне массовая дислокация сотрудников МЧС была замечена в Сосновом Бору областного центра. В полном боевом обмундировании спасатели встали на лыжи. Таким образом они поддержали всероссийский пожарно-спасательный флешмоб «За здоровый образ жизни»! На лыжне более 100 человек, те, кто сегодня не на дежурстве. Дистанцию и стиль прохождения каждый выбирал сам. Важно – участие. На финише всех участников забега ждал вкусный приз: горячая каша с мясом и ароматный чай. Причем спасатели угощали всех, кто в этот день катался на лыжах в бору.



