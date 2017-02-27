В Кемерово пришла новая волна рекламы такси с котом-волшебником

В областной столице заметили очередную рекламу такси, которую ранее сильно критиковали за назойливость и за то, что на буквально заполонила весь город. Пару лет назад «маркетологи» использовали в листовках образ знаменитого героя мультфильмов Шрека, писали координаты такси на асфальте, в подъездах и на стенах зданий.

На этот раз в рекламе фигурирует популярный интернет-мем: кот-волшебник, говорящий «Вжух!». Фото двери, оклеенной плакатами с контактными данными такси, появилась в сообществе «Подслушано у таксистов». Автор снимка сообщает, что оно сделано в Кемерове. Данных о том, насколько сильно реклама «захватила» город пока нет.

Фото: ВКонтакте



