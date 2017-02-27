В Шерегеше изменится дорожная инфраструктура

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Публичные слушания по генеральному плану развития Шерегеша прошли сегодня на юге Кузбасса. Идеи впечатляющие! Эксперты сравнивают размах проекта с модернизацией Красной Поляны перед Белой Олимпиадой-2014. Колоссальные изменения дорожной инфраструктуры, вокзалы, два культурных центра, спорткомплекс, новые школы и детсады, километры пешеходных дорожек, новый водозабор и многое-многое другое.

Авторы предлагают развивать поселок и горнолыжный курорт в комплексе, поэтому представленный план охватывает достаточно большую территорию. Новую жизнь предлагается «вдохнуть» в так называемый район «старый Шерегеш», который сейчас не котируется у туристов. Генеральный план рассчитан на две очереди: 2020 и 2035 годы.

Мария Идигешева, представитель шорской общественности: «Меня конкретно касаются предприниматели – шорцы, которые работают на горе Зеленая и имеют там торговые точки, и перспектива- мы хотим попросить специально для них построили какое-то здание, чтобы в одном месте все торговали и будут очень замечательно».



