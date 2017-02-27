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В Кузбассе дают тревожные прогнозы по паводку

27 Фев. 2017, 17:38
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Кузбасс готовится к паводку. Напомню, из-за обильных снегопадов этой зимы специалисты дают тревожные прогнозы. Поэтому в городах и районах области организована масштабная превентивная и разъяснительная работа. Определены места возможного подтопления  и пункты временного размещения, уточняются списки проживающих. Сегодня в Кемерове на улице Заречная, жителей которой большая вода испытывает на прочность ежегодно, побывали специалисты МЧС и социальных служб. Они раздали памятки о действиях в случае подтопления, призвали страховать имущество.  


Тэги: Кузбасс, паводок
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